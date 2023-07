Cenerentola per una notte, la tranese Nivea De Simone al Ballo delle Debuttanti di Modena 2023

Un sogno finalmente diventato realtà per Nivea De Simone, diciassettenne di Trani, unica rappresentante della Bat, che ieri sera ha preso parte al Gran Ballo delle Debuttanti di Modena.L'evento si sarebbe dovuto svolgere a maggio ma fu rinviato per l'emergenza legata all'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna.Sessanta le dame, provenienti da tutta Italia, in lussuosi abiti bianchi fiabeschi, hanno ballato con i loro cavalieri, giovani cadetti dell'Accademia Militare modenese. L'evento si è svolto in una cornice da favola, nel lussuoso cortile del Palazzo Ducale che dal 1860 accoglie l'Accademia Militare, istituto abilitato alla formazione degli allievi dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri. Le giovani per settimane si sono allenate insieme ai propri cavalieri per potersi esibire in balli ottocenteschi e continuare così la tradizione di bellezza ed eleganza che da sempre contraddistingue l'avvenimento. E così Nivea ha esaudito il suo sogno di Cenerentola per una notte.