Centenario dalla costituzione dell’Albo degli Architetti: nella BAT due mesi di eventi per celebrarlo

E' tutto pronto per il cartellone di eventi che tra maggio e giugno caratterizzeranno anche nella BAT le celebrazioni per il centenario della costituzione dell'Ordine degli Architetti nazionale. La Sesta Provincia Pugliese farà sentire la sua qualificata presenza a partire dal 5 maggio con una lectio magistralis del Prof. Enrico Genovesi organizzata in collaborazione con la Biblioteca "Orientalis" del Museo Diocesano di Trani guidata dal Prof. Petruccioli e che tratterà un tema particolarmente attuale come quello del Mediterraneo e delle influenze anche nell'architettura delle migrazioni. Eventi che si susseguiranno nel corso dei due mesi con altre due lectio magistralis questa volta di caratura internazionale con l'arch. Jana Crepon dello studio di Architettura "Inside Outside" di Amsterdam e con l'arch. Rodrigo Carrasquer di David Chipperfield Architects. Si passerà anche dallo sport e dalle strutture sportive oltre che dai temi di deontologia professionale. Nell'ambito di questi eventi ci sarà anche il ritorno di "Open" e degli Studi di Architettura aperti al pubblico a fine giugno con un tour tra progetti, realizzazioni e mostre sino ad arrivare alla Festa dell'Architetto prevista per il 29 giugno.Un condensato di attività che saranno presentate alla stampa giovedì 20 aprile a partire dalle 17,30 nella sede dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia BAT in via Ognissanti 123 a Trani nel prestigioso salone delle conferenze di Palazzo Covelli. Occasione propizia sarà uno degli eventi formativi per gli iscritti all'ordine con tema "il MEPA - il professionista e gli appalti pubblici, il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione" e con l'arch. Fiore Resta. L'evento formativo avrà inizio alle 15 ma alle 17,30 è prevista la conferenza stampa di presentazione delle attività per le celebrazioni del centenario dell'Ordine degli Architetti.