Centrone: "Le strisce pedonali su via Falcone attendono ancora di apparire: aspettiamo la tragedia?"

«Ci dicono di aver pazienza e di attendere la fine dei lavori prima di commentare. Bene! Ho atteso 4 mesi prima di chiedere spiegazioni. Sto parlando delle "strisce pedonali "di Falcone", o meglio, quelle che dovevano essere le strisce pedonali di via Falcone.I primi di Dicembre 2022, dopo anni di attesa, è stato "ripristinato" il manto stradale di Via Falcone. Siffatto tratto stradale è utilizzato quotidianamente da centinaia di famiglie ed operatori commerciali ed è sede di tante attività commerciali (Bar, Panetterie, Supermercati, ferramenta, negozio per animali e c'è anche un centro riabilitativo).Tantissime persone oggi sono costrette ad attraversare via Falcone facendo attenzione a non essere investiti. La strada è stata ripristinata ma persistono i dislivelli e le rientranze destinate ai parcheggi non sono state mai asfaltate. Il tratto stadale in questione è lungo circa 1000 mt. per l'intero tratto stradale non sono stati previsti attraversamenti pedonali.Delle due l'una: o si è ritenuto che in detto tratto stradale non è consentito l'attravesamento oppure che debba essere fatto a proprio rischio e pericolo! Sono trascorsi 4 mesi nella totale indifferenza della Amministrazione. Stiamo attendendo la tragedia? L'ospedale tanto è vicino! Ops. Dimenticavo che anche quello è inagibile»: lo afferma il consigliere comunale della lista Filiberto Palumbo, Michele Centrone.