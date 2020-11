Isola ecologica in Piazza Plebiscito, il centrodestra tranese ne chiede lo spostamento in via Comneno

«Come coalizione politica di centro destra non possiamo rimanere inermi di fronte alla notizia dell'installazione permanente di un punto di raccolta in piazza Plebiscito. Riteniamo alquanto fuori luogo aver previsto un simile servizio in quell'area che è, dopo aver percorso il lungo mare, un ampio spazio di bellezza e valenza storico culturale unico nel suo genere, varco del porto e di tutto il centro storico». Parte così la nota a firma del centro destra tranese dopo il nostro articolo sulla vicenda : a parlare Ferri e Cozzoli per Fratelli d'Italia, De Toma per Forza Italia, Di Leo per la Lega, Palumbo e Centrone per "Palumbo Sindaco".«Siamo assolutamente d'accordo - proseguono - sulla valenza della differenziata, ma reputiamo la porta a porta così come concepita un sistema che ha diverse falle e non pochi problemi. Grandi disagi sono stati registrati nei condomini a cui va data quanto prima una risposta concreta. In questo momento di transizione riteniamo i punti di raccolta un aiuto per quei cittadini che hanno visto trasformare i loro portoni e i loro garage in discariche. Per questo invitiamo il Sindaco e l'amministratore di Amiu a prevedere dei punti di raccolta sia in zona sud che nel quartiere Europa e a spostare il punto di raccolta di Piazza Plebiscito alle spalle di Amet, in via Comneno».Ed infine: «Come coalizione provvederemo a fornire quanto prima la nostra proposta di differenziata, che preveda come punto cardine la trasformazione della tassa in tariffa proporzionandola al rifiuto conferito e a quello differenziato incentivando il cittadino virtuoso con servizi e sconti in fattura».