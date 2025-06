Assistenza specialistica scolastica, il centrodestra pronto a presentare una proposta

Sulla questione dell'Assistenza Specialistica Scolastica i gruppi consiliari e le segreterie del centrodestra tranese è pronto a fare una sua proposta, avendo come unico obiettivo la risoluzione del problema che sta creando parecchie preoccupazioni fra genitori e personale scolastico.Le preoccupazioni, le apprensioni, e le sollecitazioni esternate, sia pubblicamente sia in forma privata, da genitori, personale scolastico, etc., in merito alla questione dell'Assistenza Scolastica Specialistica evidenziano, in modo netto ed inequivocabile, la necessità di intervenire celermente sulla questione e apportare dei correttivi rispetto a quanto precedentemente stabilito. È palese come il regolamento approvato, seguendo le linee guida dirigenziali, rischi di creare disparità e disagi. Quindi è dovere di tutte le forze politiche collaborare per risolvere le criticità emerse.Sull'argomento il centrodestra in questi giorni ha ritenuto doveroso scegliere, nel massimo rispetto delle famiglie interessate, la via del silenzio; ciò al fine di evitare qualsiasi polemica e rischio di strumentalizzazione, atteso che i soggetti coinvolti hanno un solo interesse: l'individuazione di una soluzione al problema.Per questo i gruppi consiliari di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Lista Palumbo Sindaco, unitamente alle segreterie politiche, sono al lavoro per presentare nei prossimi giorni una proposta da portare all'attenzione del Consiglio Comunale; con l'auspicio che l'Amministrazione questa volta, a differenza di altre occasioni, sia disposta ad avere un dialogo costruttivo, nell'interesse di quelle cittadine e quei cittadini interessati dalla vicenda.Sicuramente vi è un problema di risorse ma, con opportune scelte in termini di importanza e priorità, l'Amministrazione, come tante volte ha già fatto, potrà procedere ad una variazione di bilancio per destinare le somme necessarie a coprire le necessità previste dall'Assistenza Specialistica Scolastica.