Il centrodestra muove i primissimi passi verso le prossime elezioni comunali

Nei giorni scorsi, i segretari cittadini del centrodestra si sono riuniti per affrontare il tema delle prossime elezioni comunali; si è trattato di un primissimo momento di confronto sulla prossima competizione elettorale che vedrà i cittadini tranesi al voto per eleggere chi , nei prossimi cinque anni andrà ad amministrare la città.Franco Altamura, Alfonso Mangione, Maurizio Colonna e Michele Scagliarini, in rappresentanza rispettivamente di Lista Palumbo Sindaco, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, hanno "messo sul tavolo" diversi argomenti, ponendo particolare attenzione sui seguenti temi:- Progettualità; la necessità di costruire un progetto di rilancio della Città, concentrandosi su alcuni temi fondamentali per dar vita ad una visione di medio-lungo termine.- Candidato Sindaco; avviare subito una fase di confronto fra tutti i partiti e i movimenti aderenti al centrodestra per individuare il candidato Sindaco che abbia la sua netta identità politica, che sappia essere figura di sintesi fra le diverse sensibilità del centrodestra e che abbia l'autorevolezza per essere catalizzatore di tutti coloro che vorranno aderire al nostro progetto di rinascita.- Dialogo; apertura al confronto con tutti quei partiti, movimenti politici e associazioni che vorranno partecipare attivamente alla costruzione di un progetto politico-amministrativo concreto e sostenibile che dia l'inizio ad una nuova "stagione" affinchè Trani torni ad essere la "Perla dell'Adriatico".Dopo una breve pausa estiva, i segretari intensificheranno gli incontri al tavolo del centrodestra per riprendere i temi del confronto.