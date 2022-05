I partiti di centro destra tranese richiedono la convocazione di un tavolo di sicurezza

«Egregi, premesso che il dilagare di fenomeni delinquenziali nel territorio di Trani sta rendendo la città invivibile e alquanto pericolosa per i cittadini stessi, che è letteralmente inaccettabile che questa situazione possa continuare nel tempo anche in virtù dell'avvicinarsi della stagione estiva e dell'arrivo dei turisti, considerato, che è opportuno che si prenda consapevolezza del peggiorare della situazione e ci si attivi affinché si possa giungere ad una risoluzione o almeno limitazione del problema, che è volontà degli scriventi capire quali possano essere le iniziative da mettere in campo e se necessario fare proposte in merito tanto premesso e considerato si chiede la convocazione di un tavolo composto da forze politiche, sindacali e di pubblica sicurezza per concertare un percorso che possa portare a rimarginare il fenomeno e al ritorno della tranquillità sul territorio». Lo chiedono al Prefetto Valiante e al sindaco di Trani Bottaro i partiti di centro destra Lega Salvini Premier, Trani Libera, Fratelli d'Italia e Forza Italia.«Vista l'importanza si precisa, che da parte nostra ci sarà la massima collaborazione. Si chiede, infine, a Sua Eccellenza il Prefetto, che legge per conoscenza, di favorire la convocazione del suddetto tavolo onorandoci, se possibile, della Sua presenza».