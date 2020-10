Trani, isola ecologica in piazza Plebiscito: è la terza in città

Ci voleva proprio: ed ecco una bella isola ecologica, coi i bei cassonetti ad attendere l'immondizia differenziata, nel bel mezzo di piazza Plebiscito, porta d'ingresso al centro storico della città, luogo di giochi di bimbi e sosta di gente sulle panchine.La decisione evidentemente è stata presa da Amiu, che visti i risultati del servizio di raccolta differenziata porta a porta, ha pensato di aumentare da due a tre il numero delle isole ecologiche (dopo quella nei pressi dello stadio e la seconda nei pressi del campetto di basket in via Gisotti), ma avrebbe potuto individuare altre aree anche in quei pressi e non proprio la storica piazza. La decisione, però evidentemente è piaciuta e viene comunicata con il solito entusiasmo anche da Palazzo di Città: "Dal 2 novembre arriva un'altra isola ecologica mobile, disponibile presso piazza Plebiscito, nelle vicinanze della villa comunale".Poi la spiegazione: "Le isole ecologiche mobili sono attive dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle 13. I cittadini possono conferire le seguenti tipologie di rifiuti: plastica e metalli, organico, vetro, carta, non riciclabile".La chiesa di S. Domenico imbracata che chiede vendetta, e la statua di Matteo Renato Imbriani ad osservare quella piazza testimone di storia. Immaginando che dica "Aridatece le giostrine!"