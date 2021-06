Certificazione verde Covid-19, ecco dove scaricarla

il completamento del ciclo vaccinale con due dosi, oppure la somministrazione della prima dose o di un vaccino monodose da almeno 15 giorni;

la guarigione dal Covid-19 negli ultimi sei mesi;

la negatività di un test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore.

piattaforma nazionale https://dgc.gov.it;

app Immuni.

Disponibile anche su IO, l'app dei servizi pubblici, la Certificazione verde Covid-19, il documento emesso gratuitamente dal Ministero della Salute che attesta:Oltre all'app IO è possibile scaricare la Certificazione verde Covid-19 in formato digitale tramite:Chi è in possesso della Certificazione può partecipare a eventi pubblici, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da regioni in zona rossa o arancione.Da giovedì 1 luglio il documento vale come EU digital Covid certificate e rende più facile viaggiare da e verso i Paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen.Fino al 30 giugno 2021 le documentazioni rilasciate da Asl, laboratori, medici e farmacie attestanti l'avvenuta vaccinazione, la guarigione dall'infezione o l'esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti hanno la stessa validità della Certificazione verde Covid-19 - EU digital Covid certificate.