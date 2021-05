Certificazioni di lingua straniera, la Cpia Bt diviene sede distaccata dell'Università di Siena

Ancora una significativa novità nelle azioni mirate a potenziare l'offerta formativa del CPIA BAT. Questa volta si tratta della possibilità di sostenere, presso tutte le sedi del CPIA BAT, gli esami di certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS).Di fatto, grazie alla convenzione siglata lo scorso 26 aprile 2020 con Quasar, il CPIA BAT diviene sede distaccata dell'Università di Siena e i suoi docenti, a seguito di apposita formazione, conseguono l'abilitazione ad operare come esaminatori CILS.«Già dai primi mesi in cui ho assunto la dirigenza del CPIA BAT – ha dichiarato il preside Paolo Farina – mi è stata sottoposta, da corsisti e docenti, la necessità di accreditare il nostro Istituto come sede di esami per le certificazioni di italiano come lingua straniera. Grazie alla positiva sinergia con Quasar, questo obiettivo è oggi raggiunto e confidiamo di poterlo ulteriormente potenziare in futuro. Sono lieto di offrire una opportunità in più ai nostri corsisti. Sono lieto di poter valorizzare sempre la professionalità dei nostri docenti. Continuiamo a seminare…».Il dott. Gianvito Ricci, responsabile di Quasar, ha aggiunto: «Il motto dell'Associazione Quasar è Evoluzione nelle idee: non è, dunque, un caso se abbiamo subito accolto l'istanza di collaborazione del CPIA BAT, un soggetto istituzionale con il quale collaboriamo felicemente da anni e che trova, oggi, un nuovo impulso per future progettualità».La certificazione di competenza della lingua italiana rilasciata dall'Università è articolata su sei livelli denominati: Livello CILS A1, Livello CILS A2, Livello CILS Uno-B1, Livello CILS Due-B2, Livello CILS Tre-C1, Livello CILS Quattro-C2.Le specifiche teoriche e operative della certificazione sono contenute nelle Linee Guida CILS, pubblicate sul sito dell'Università. Gli esami si svolgono secondo un calendario stabilito dall'Università, comunicato all'inizio di ogni anno e pubblicato sul sito dell'Università.