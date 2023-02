Cessata l'allerta rossa sulle coste pugliesi, l'onda anomala ridimensionata

Si informa la cittadinanza che, come comunicato dalla Protezione Civile Nazionale e dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Puglia, l'allerta rossa tsunami per coste pugliesi è cessata.Si segnala comunque che potrebbero persistere per parecchie ore correnti anomale di assestamento del livello del mare.Previsto comunque il dispiegamento a precauzione degli uomini della protezione civile su tutta la Costa.