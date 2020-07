Cesvim Academy si occuperà del make up in tutte le tappe del Vodafone Battiti Live 2020

28 foto Cesvim Academy per Vodafone Battiti Live 2020

È uno degli appuntamenti musicali italiani più amati, unico grande evento estivo della musica, e il suo cuore è fortemente radicato in Puglia. Torna alla sua 18^ edizione l'appuntamento ormai di rito con. Non solo musica: fervono i preparativi anche alla Cesvim Academy, partner esclusivo per ildi Battiti Live 2020.Con le sue due sedi di Trani e Foggia,si è radicata come punto di riferimento nel mondo del make up e dell'hair stylist unisex in Puglia, per questo farà parte del gruppo tecnico di Battiti. Tutto parte da qui, dalla scuola, per proiettare docenti ed allievi verso grandi scenari e prestigiosi incarichi, come sarà per Battiti Live.«Nelle edizioni scorse, quello di Battiti, era un palcoscenico riservato a grandi multinazionali, perciò la presenza di Cesvim Academy in un evento di questa portata è per noi motivo di grande orgoglio – racconta il dott., amministratore del gruppo Cesvim – Occuparsi dell'immagine degli artisti, con incredibili talenti del calibro di Baby K, Giusy Ferreri, Le Vibrazioni, J-Ax, Fedez, Renga, Elettra Lamborghini, Boomdabash e tantissimi altri, insieme ai presentatori, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, è un grande privilegio: sarà sicuramente un'esperienza carica di adrenalina e glamour».che lavoreranno nel team di Battiti. «Tra tutti gli esperti nel make up che ruotano intorno alla nostra accademia sono stati 28 i primi fortunati a essere selezionati – spiega il dott. Giuseppe Faconda – Di professionisti validi ce ne sono tantissimi, per questa occasione in primi 28 candidati si sono conquistati questo incarico: per loro sarà un'esperienza formativa assolutamente prestigiosa e indimenticabile».Per la prima volta la macchina organizzativa di Battiti Live ha consentito addi occuparsi del make up per tutto l'evento. Ruoterà tutto su un'unica scenografia, quella del Castello Aragonese di Otranto, ma ci saranno varie tappe "on the road" itineranti in 15 suggestive location pugliesi: Alberobello, Altamura, Andria, Bari, Brindisi, Castellana Grotte, Foggia, Gallipoli, Lecce, Mesagne, Molfetta, Ostuni, Taranto, Trani e Vieste.Al fianco dei professionisti della Cesvim Academy ci saranno gli hair stylist di Matrix e Redken del gruppo L'Oreal e il tutto sarà ovviamente visibile in onda ogni domenica, a partire dal 26 luglio, su Telenorba, Radionorba Tv, Radionorba e, in settimana, dall'ultima di luglio,, oltre che Mediaset Extra e on demand su Mediaset Play.«Voglio ringraziare personalmente in primis coloro che dietro le quinte hanno contribuito nell'organizzazione, ovvero Cinzia Monterisi, Valeria Carchio, Domenico Trotta e Annapia Russo e a seguire tutti i truccatori che ci hanno dato immediata disponibilità, compresI coloro che non sono riusciti in tempo a darci una immediata disponibilità, sicuramente ci saranno altri eventi che ci permetteranno di muoverci con il nostro staff al completo. Purtroppo il periodo di emergenza sta bloccando molti appuntamenti per noi immancabili – conclude il dott. Faconda – come ad esempio le selezioni di Miss Italia che ci vedevano protagonisti nella maggior parte delle tappe a livello regionale. Torneranno nuove opportunità, e saremo pronti a ripartire alla grande».