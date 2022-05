Che Fisico: "Stella al Merito del Lavoro" al tranese Roberto Tupputi

"Stella al Merito del Lavoro" al Fisico tranese Dott. Roberto Tupputi: la cerimonia di consegna della decorazione onorifica conferita dal Presidente della Repubblica a coloro i quali si siano distinti nel proprio lavoro per singolari meriti di perizia, laboriosità, condotta morale, è avvenuta ieri in concomitanza con la Festa del Lavoro presso l'auditorium della Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari, alla presenza del Prefetto dott.ssa Antonella Bellomo. "Con grande emozione ho consegnato la "Stella al Merito del Lavoro" al nostro concittadino Roberto Tupputi" ha dichiarato il vice sindaco Fabrizio Ferrante, che ha rappresentato il Comune di Trani alla cerimonia di consegna.Il Fisico dott. Roberto Tupputi è senza dubbio un' eccellenza tranese. Per la cronaca, questo il suo curriculum: (dal sito Linkedin) "Naval RAMT Analysis - presso Leonardo - Università degli Studi di Bari, Roberto Tupputi ha più di 20 anni di esperienza nella progettazione e nella validazione del SW in ambito real-time (piattaforme satellitari) e del SW di Comando e Controllo per unità navali di superficie. Responsabile dello sviluppo SW del "Command Plan Generator" per il progetto X-SAR per il commando e controllo dell'antenna X-SAR posizionata a bordo dello Space Shuttle per la cattura di immagini in alta definizione. Responsabile della progettazione e dello sviluppo del SW del "Core Application SW" e del "Laptop Application SW" per il Columbus Apm della "Columbus Orbital Facility".Responsabile del team di Validazione: del SW di bordo della "Platform Integrated Control Subsystem" facente parte della "Spacecraft Control Unit"; del SW di bordo "Data Handling and Autonomous S/C Management and Services" del progetto "Prima Integrated Control System" e della caratterizzazione per Radarsat-2; di componenti del SW di gestione del quadro tattico su "Mission Tactical Computer" di NH90; del SW di bordo "Data Handling and Autonomous S/C Management and Services" dell'ICS del progetto "COstellazione di piccoli Satelliti per l'osservazione del bacino Mediterraneo"; del SW dell' "Unmanned Space Vehicle" del Centro Italiano Ricerche Aeronautiche; del SW di gestione del Jdam per il velivolo Amx; del progetto di ricerca "Sistema Informatico Sicuro per il Trattamento e la gestione di Dati ad alta criticità Eterogenei" (Dcps).Come membro del Process Action Team del Cmmi aziendale, ha redatto le linee guida del processo di Verification and Validation nell'ambito del "Process Improvement Evaluation Program vs. CMMI® Maturity Level 2" per l'Air Force & Air Defence Flight Test and Development Centre di uno stato estero.Redazione delle norme di collaudo ed accettazione di integrazione e validazione del S.d.C. a bordo di navi della MMI. Responsabile del team di validazione di due componenti funzionali del S.d.C. delle Fremm. Aiv Test Leader di componenti Atm Sesar e 4Flight. Attualmente in Naval Ramt Analysis per i programmi Qatar e Turkmenistan".