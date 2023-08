Chiesa di Sant'Andrea, tra mito e leggenda

La chiesa, che oggi fiancheggia l'ex Cinema Impero, fu edificata intorno all'anno 1000. In precedenza era intitolata a San Basilio, fino al 1644, veniva officiata da monaci di rito greco. All'interno della chiesa è custodita una teca d'argento, nella quale sono riposti i resti dell'ostia protagonista della leggenda frutto di un miracolo eucaristico.

Uno sguardo alla leggenda…

La tradizione ci racconta che il miracolo sarebbe avvenuto intorno all'anno 1000, nel giorno del Giovedì santo, con artefice una donna ebrea, che partecipò alla messa nella chiesa, e abilmente, sottrasse un'ostia consacrata con l'intento di mettere alla prova la presenza del Cristo nella stessa. Così, giunta a casa, la donna, frisse in olio bollente il "corpo di Cristo": fu in quel momento che l'ostia divenne carne, iniziando a sanguinare con insistenza.

A seguito dell'evento, l'arcivescovo, ordinò una processione penitenziale riparatoria, che da allora viene tenuta ogni anno durante la processione dei Misteri del Venerdì santo.



Oggi, nella chiesa, appena si entra, sulla parete sinistra, vi è una grande rappresentazione del mistico evento, rappresentazione che decisamente immerge l'osservatore nella leggenda, lasciando anche un senso di mistero e patos. Meta d'obbligo per chi ama praticare il turismo "religioso" oltre che "storico – culturale". In oltre, per chi ama l'architettura antica, ricordiamo che Sant'Andrea risulta essere una delle chiese più antiche della Puglia e una delle poche chiese "a una cupola" rimasta perfettamente intatta nella regione. La chiesa segue il modello bizantino, si presenta strutturata a croce greca con tre navate, divisa da quattro colonne di granito di reimpiego terminanti con delle piccole absidi.



La chiesa, oggi, è sede del gruppo di preghiera devoto a Padre Pio, che ogni anno porta in processione l'effigie del santo nel giorno della morte di San Pio. Il gruppo di Preghiera fu fondato tra il 50 ed il 60, su consiglio di Padre pio e proprio da 2 figli "spirituali" del Santo: i professori Curci e Spaccucci, entrambi di Trani, che conobbero lo conobbero personalmente.

Per chi è interessato a visitarla la chiesa sarà aperta una/due volte a settimana, in accordo con le disponibilità del gruppo di preghiera. Un'altra possibilità per la visita potrebbe essere quello di rivolgersi, tramite il social instagram, al gruppo "miracolo_eucaristico_trani".



Per chi invece fosse interessato alla funzione religiosa della chiesa, la messa si celebra sempre il primo Sabato di ogni mese, gli orario di riferimento sono le 19:00 per il periodo estivo e le 18:30 per quello invernale. La tradizione e le varie storie che la compongono non possono finire nel dimenticatoio, di storie così la nostra città ne ha molte, raccontarle è il primo passo per non dimenticare.

Troppo spesso Trani viene ridotta al singolo trinomio: "Castello, Cattedrale, Mare", anche se al contrario i vicoli della città, di storie, oscillanti tra mito e leggenda, ne potrebbero raccontare a non finire. Da ricordare è sicuramente quella del Miracolo Eucaristico, leggenda molto antica della tradizione religiosa, legata alla particolare e misteriosa chiesa di Sant'Andrea.