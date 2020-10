Chiesa povera per i poveri: oggi la presentazione del programma annuale diocesano

Martedì 20 ottobre 2020, nell'ambito della celebrazione della Festa della Chiesa diocesana, a Trani, presso il Palazzo Arcivescovile, alle ore 17.00, l'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo terrà una conferenza stampa di presentazione del programma annuale diocesano sulla priorità "Chiesa povera per i poveri: comunione con il fratello/sorella" da parte dell'Arcivescovo. Saranno presenti anche i direttori degli uffici diocesani, oltre a Mons. Giuseppe Pavone, Vicario Generale, e a Don Vincenzo de Ceglie, delegato episcopale per la pastorale.In particolare si parlerà dei progetti caritas per far fronte alle povertà, nonché i progetti per favorire l'imprenditorialità giovanile. La conferenza stampa sarà data in diretta streaming sulla pagina fb della diocesi.Successivamente, nella stessa serata, alle ore 19.30, avrà luogo una solenne concelebrazione presieduta dall'Arcivescovo nella Cattedrale.