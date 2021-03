Chiesetta del Miracolo Eucaristico, da oggi sarà fruibile quotidianamente

Ci avviciniamo al Giovedì Santo giorno in cui si ricorda l'avvenimento del miracolo eucaristico di Trani nella cappellina sita in via Lagalante, in pieno centro storico.Conosciuta da tutta la cittadinanza, la chiesetta è nota a molti per la sua apertura annuale nel giorno del Giovedì Santo a cui segue l'apertura del 6 di agosto in occasione della festa del SS. Salvatore.Ricevute tante richieste da parte di molteplici fedeli, già da questa settimana sarà possibile accedere quotidianamente alla stessa. Alcuni fedeli della vicina parrocchia di San Francesco, ai quali la stessa è stata affidata hanno deciso di rendere possibile l'accesso al pubblico. Al momento l'apertura sarà garantita quotidianamente dalle ore 9 alle ore 13.La cappella è legata all'evento del miracolo Eucaristico dove intorno all'anno 1000 una donna nel giorno del giovedì Santo, incredula nella presenza reale di Cristo nella particola consacrata, decise di immergerla in una padella ripiena di olio bollente. Immediatamente, come afferma la tradizione, essa divenne carne sanguinolenta, tanto che il sangue arrivò a bagnare il suolo della dimora e della stradina attigua.Nel 1706 la casa della donna venne consacrata a chiesa, a perpetuo ricordo dell'avvenimento prodigioso. Da quel giorno il miracolo è ricordato ogni anno dalla processione dei Misteri del Venerdì Santo che fu istituita proprio in riparazione all'atto sacrilego.Nel pieno rispetto delle norme anticontagio si potrà pertanto accedere alla chiesetta per riscoprire uno dei luoghi più caratteristici della città , in modo da accrescere il legame tra la popolazione tranese e uno dei luoghi più cari alla stessa.