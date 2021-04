Chiusa domani la scuola de Amicis per un caso di Covid-19

L'edificio sarà sottoposto a sanificazione, prevista per domani dad per tutte le classi

Venerdì 23 aprile, la scuola elementare De Amicis di Trani rimarrà chiusura per la sanificazione dei locali poichè è stata nel pomeriggio ricevuta comunicazione di un caso di positività al Covid-19 .Per gli alunni frequentanti in presenza e i docenti di tutte le classi dell'Istituto scolastico è attivato il piano di didattica a distanza.