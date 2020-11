Chiusa per esito positivo dei tamponi la gioielleria Oro & C.

Ancora una attività che si ferma per il coronavirus a Trani. Il titolare , Mario Caporale, in un post su facebook, spiega come si siano effettuati i tamponi a seguito del sospetto di una possibilità di un contagio. Ne riportiamo il comunicato augurando una pronta guarigione."Nel momento in cui abbiamo avuto sentore che ci potesse essere la possibilità di un contagio abbiamo scelto di chiudere la nostra gioielleria a salvaguardia dei nostri collaboratori ma soprattutto a tutela della nostra clientela! Purtroppo nonostante le nostre misure stringenti qualcosa deve essere sfuggito e ieri i tamponi hanno dato esito positivo! Provvederemo prima dell'apertura alla sanificazione totale dei locali, alla completa guarigione del nostro personale ma soprattutto cercheremo di farvi vivere questo Natale dandoVi le opportunità di sempre per viverlo con gioia e soprattutto con i veri valori di amore, amicizia e affetti! Vi aspettiamo alla riapertura!P. S. Per coloro che hanno prenotato articoli o riparazioni da ritirare ci scusiamo per il disagio ma dovremo vederci alla riapertura".