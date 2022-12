Christmas Shopping, si parte oggi con una mostra di auto d'epoca

La Confesercenti Provinciale BAT e il Distretto Urbano del Commercio organizzano sabato 10 dicembre a partire dalle ore 17:00 in corso V. Emanuele (da angolo E. Baldassarre ad angolo via Marsala) a Trani una mostra statica di Auto d'epoca e superstar del Club Storie e Motori federiciani di Andria.L'evento si inserisce nell'ambito del "Christmas Shopping, patrocinato dal Comune di Trani, rassegna "Trani T'INCANTA".In mostra auto d'epoca che hanno fatto la storia del nostro paese. Appassionati e non, infatti, potranno ammirare auto rare come la splendida 600 Fanalona Alfa Romeo Giulietta, un'Alfa Romeo Duetto, Duetto GT Junior, Duetto Quadrifoglio, Fiat 124 spider e tra le supercar, una Jaguar F_Type e una Ferrari 812 super fast, Jaguar XK8, e una Rolls Royce silver Spur II del 1987.Il Club Storie e Motori federiciani di Andria presieduta da Michele Lorusso si è costituito nel 2013 e ha come obiettivo la promozione culturale e turistica dei territori attraverso i mezzi storici.Un'occasione da non perdere.