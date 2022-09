Ciao, caro Aurelio Mazzone, decano e maestro degli ottici di Trani

Già mancavano a tanti, da quando si era ritirato dall'attività, il sorriso, la simpatia, l'accoglienza riservata a ogni cliente come fosse un amico di casa, di Aurelio Mazzone.Ora che sappiamo che non c'è più è come se un nuovo velo di tristezza si fosse posato sulla storia di questa città perché lui, Aurelio, era stato per tanti anni l'ottico per eccellenza di Trani, con quel negozio che "gli invidiavano i colleghi da tutta Italia", il punto di riferimento non solo per Trani ma anche dei comuni limitrofi, dai quali si veniva per comprare gli occhiali perché era il posto più a la page, con gli ultimi modelli, ma soprattutto con una professionalità che non si stancava di aggiornare e migliorare sempre di più.Aurelio Mazzone si è spento quest'oggi e la notizia sta facendo velocemente il giro della Città. Tanto espansivo quanto discreto, non aveva mai fatto vanto della sua amicizia con Leonardo Del Vecchio, l'imprenditore degli occhiali scomparsa quest'anno che aveva origini tranesi;. orgoglio profondo invece per il suo lavoro, a cui si è dedicato con una dedizione che ebbe modo di ricordare nell'occasione del sessantesimo anniversario dell'inizio della sua attività: "ho dato molto e ho avuto molto, perché ho amato tantissimo il mio lavoro punto e virgola ho sempre curato l'aggiornamento professionale, senza il quale non sarei potuto essere affidabile nei confronti di chi si affidava a me." Aurelio Mazzone non è stato solo uno dei primi optometristi d'Italia ma anche uno dei primi a dotarsi di apparecchiature all'avanguardia che consentivano una precisione nella misurazione della vista a grandi e piccini: e quanti di noi , un po' avanti negli anni, ricordano l'emozione condivisa con lui del primo paio di occhiali e gli hanno affidato poi gli occhi dei propri figli !Amore per il lavoro pari solo a quello per la adorata famiglia, attraverso parte della quale l'ottica Mazzone resta oggi una delle attività storiche che hanno disegnato e delineano ancora il profilo commerciale e sociale della Città .