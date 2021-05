Ciliento:"Un documento di umanità per assistere i propri cari ricoverati per Covid"

la proposta di legge che permetterà le visite ai pazienti Covid ricoverati in condizioni critiche.



E finalmente la presenza di un parente, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, potrà essere da supporto per l'ammalato.



Si tratta di un passo in avanti importante per umanizzare le #CURE e dare un sopporto soprattutto psicologico ai pazienti. Il Covid ci ha allontanato dai nostri affetti, ma non dobbiamo negare a chi soffre il diritto fondamentale di avere accanto le persone care.



Nelle #ASL pugliesi sarà attivato un rigido protocollo di sicurezza, un "Documento di umanità", per consentire le visite nel pieno rispetto delle regole.

In tanti, tutti ci sarebbe da dire "meglio tardi che mai", o , peggio ancora " "Perché non ci hanno pensato prima? ".La tragedia è stata drammatica per tanti aspetti, del quale forse il più doloroso è stato l'impossibilità di essere vicini ai propri cari durante le fasi più terribili della malattia e alla fine della vita in una agonia resa tragica dalla solitudine.E mentre si vede in lontananza la luce in fondo al tunnel grazie ai vaccini, arriva oggi dal consigliere Debora Ciliento la notizia della approvazione da parte del Consiglio Regionale all'unanimità dell'