“CINEMA fuori MUSEO ” appuntamento questa sera con “ Il Nibbio ” di Alessandro Tonda – Nastro Legalità 2025

La. continua nella sua programmazione, per l'estate 2025, della rassegna di "Cinema fuori Museo" l'incantevole appuntamento culturale che quest'anno è in collaborazione con la societàs.a.s. con la direzione artistica diLa rassegna che prevede la proiezione sul grande schermo di dodici film selezionati tra le produzioni di maggior successo dell'attuale stagione cinematografica, questa sera propone per oggi vUn magistrato determinato e una giornalista coraggiosa si ritrovano a indagare su un caso di corruzione che coinvolge i vertici dello Stato. Un thriller civile tra verità, silenzi e giustizia negata."A seguire il calendario della rassegna:• Lunedì 28 luglio " Napoli-New York " di Gabriele Salvatores – Premio David Migliori Effetti Digitali• Martedì 29 luglio " Berlinguer. La grande ambizione " di Andrea Segre – Vincitore 2 Premi David di Donatello• Giovedì 31 luglio " La città proibita " di Gabriele Mainetti – Nastro d'Argento Miglior Regista• Lunedì 18 agosto " Maria " di Pablo Larrain• Giovedì 21 agosto " Familia " di Francesco Costabile -Premio David Attore non Protagonista• Venerdì 22 agosto " Pino Daniele. Nero a metà " di Marco Spagnoli• Lunedì 25 agosto " Il maestro che promise il mare " di Patricia Font• Martedì 26 agosto " Follemente " di Paolo GenoveseInizio proiezioni ore 21.15; - Costo biglietto d'ingresso € 3,50. Servizio di biglietteria presso la sede del Polo Museale di Trani; Acquisto online www.cinemapaolillo.it. Le date di proiezione potranno subire delle variazioni in caso di avverse condizioni meteo.