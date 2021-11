Cisternino, uno dei borghi più affascinanti di tutta la Puglia

È il borgo più bello d'Italia

La Chiesa Matrice di San Nicola

Chi ha viaggiato almeno una volta in Puglia, ha sentito sicuramente parlare quantomeno in un'occasione del. Si tratta di un borgo che ha la caratteristica principale di essere completamente immerso nella natura, in particolar modo circondato da parte di una folta serie di ulivi.Impossibile non notare anche come quella, meglio conosciuta, non a caso, anche con l'appellativo di Valle dei Trulli, che va a estendersi tra le province di Taranto, Brindisi e Bari.Non lo dicono solo gli abitanti oppure i turisti che hanno potuto ammirare queste zone, ma anche un premio ben preciso che è stato ottenuto da Cisternino. Si tratta del borgo più bello d'Italia, ma può contare su un altro, come raccontato su subito.news Cisternino è un borgo che è diventato famoso anche per merito del suo. In cui le varie strutture si caratterizzano per avere uno stile tipicamente orientale, con tante casette dal colore bianco che sono addossate le une alle altre. Dando un'occhiata al borgo, una delle prime attrazioni è sicuramente rappresentata dalla, da cui si può ammirare uno splendido panorama su tutta la Valle d'Itria e a cui si può accedere senza alcun tipo di restrizione, dato che si trova in una zona urbana.Si tratta, come si può facilmente intuire, non solo della chiesa più bella della zona, ma anche di quella più importante. Un edificio di culto che è stato realizzato nel corso del XIV secolo, avendo come base una, che veniva utilizzata da parte dei monaci basiliani. Con il passare del tempo, poi, sono stati numerosi gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, che hanno modificato l'aspetto che aveva in origine nel Medioevo.Al giorno d'oggi, questa meravigliosa chiesa può contare su una, che venne eretta nel 1848, quando fu abbattuta la precedente architettura che seguiva uno stile tipicamente romanico. All'interno di questa bellissima chiesa c'è la possibilità di notare la presenza di, che sono differenziate da delle colonne con dei capitelli in pietra, che sicuramente fanno pensare tantissimo all'epoca e al gusto medievale. All'interno della navata laterale posta sulla destra è da notare la presenza di due cappelle, che sono divise da un muro, su cui è riportata una delle sculture più affascinanti di tutto il rinascimento pugliese, ovvero la, che è stata ribattezzata anche comeSi tratta di un'opera che venne creata da parte dinel corso del 1517 e si può considerare come il tesoro d'arte di maggiore pregio da queste parti. Esattamente di fronte rispetto alla chiesa, ecco che è collocato un altro punto di attrazione per i turisti, ovvero la Torre normanno-sveva, che è stata chiamata anche con l'appellativo di Torre Grande.Infatti,. Venne realizzata nel periodo compreso tra l'XI e il XII secolo. Si tratta di una torre che si caratterizza per avere un'altezza pari addirittura a 18 metri, dalla forma tipicamente a parallelepipedo. Con ogni probabilità, però, non veniva impiegata come torre di attacco, quanto piuttosto come torre di vedetta. Non a caso, è stata edificata sul punto che si trova più in alto di tutto il colle.