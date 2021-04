Cittadini del mondo, partono i Pon del Cpia di Trani

Il Cpia Bat rende noto che il Miur ha autorizzato il progetto codice 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-48, dal titolo "Cittadini del mondo", proposto dal Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) della BAT.Si tratta di ben nove moduli per adulti finalizzati al recupero dell'istruzione di base e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione).L'obiettivo del progetto è rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente, per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali. I moduli autorizzati si rivolgono a esigenze formative differenti nelle seguenti aree:Alfabetizzazione – Moduli di lingua italiana come seconda lingua (L2) - Livello A0 – A1 e A2-B1 – i moduli sono rivolti agli stranieri che si trovano sul nostro territorio e hanno l'esigenza di imparare e/o migliorare la lingua italiana per meglio integrarsi;Storytelling - I moduli si propongono di sviluppare un percorso finalizzato all'acquisizione delle tecniche del Digital Storytelling mediante la narrazione realizzata con strumenti digitali (web apps, webware) in modo da ottenere un racconto costituito da molteplici elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.);Murales – Due moduli il cui scopo è la riqualificazione urbana, l'abbellimento dei luoghi in cui "si lavora o si vive", per sviluppare lo spirito di appartenenza e il senso del rispetto per il contesto che ci circonda anche e oltre il recinto in cui soggiorniamo;Informatica - I moduli saranno strutturati in modo tale che chi si iscrive e frequenta il corso, con o senza competenze digitali, le acquisisca e impari a utilizzarle con dimestichezza e spirito critico.Pertanto, i corsisti impareranno l'uso del computer per trovare, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet.L'uso consapevole dei media e della Rete è il mezzo più vantaggioso per il contrasto all'utilizzo di linguaggi violenti, alla diffusione del cyber bullismo e alle discriminazioni.I moduli si svolgeranno nelle sedi associate del Cpia Bat, nei comuni di Andria, Barletta, Trani, Bisceglie, Canosa. I corsi sono gratuiti e le iscrizioni sono aperte a tutti i cittadini, iscritti o esterni al Cpia Bat A tutti i corsisti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore previste dal modulo, 30 ore, sarà rilasciato l'attestato con le competenze acquisite.Per informazioni e iscrizioni si può chiamare la segreteria amministrative del CPIA di Andria, al numero telefonico 0883 246540.Il Cpia Bat è il Centro Provinciale dell'Istruzione per gli Adulti della sesta provincia pugliese. È una scuola pubblica e offre un servizio gratuito. Posso frequentare il Cpia Bat quanti necessitano di corsi di alfabetizzazione, di licenza media, del primo biennio della scuola superiore (indispensabile per assolvere alla scuola dell'obbligo).Il Cpia Bat è scuola capofila di una rete di servizio territoriale di cui fanno parte scuole secondarie di secondo grado della provincia ove i corsisti possono conseguire qualifiche professionali e diploma di scuola superiore.Info: 0883246541; bamm301007@istruzione.it.