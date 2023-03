Civica benemerenza al tranese Carlo Di Pantaleo

Il sindaco Amedeo Bottaro ha consegnato in sala Tamborrino la Civica benemerenza deliberata dal Consiglio comunale (rappresentato dal presidente Giacomo Marinaro) lo scorso 30 novembre a Carlo Di Pantaleo.A Di Pantaleo è stata conferita la Cittadinanza Benemerita "Sigillo della Città" con la seguente motivazione: "Per i risultati sportivi di assoluta eccellenza raggiunti e per essere stato artefice della valorizzazione e della tutela della salute di intere generazioni di atlete ed atleti, promuovendo in ambito nazionale con passione e competenza i valori più sani delle discipline di squadra".