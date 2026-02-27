Trani Sindaco
Trani Sindaco
Politica

Coalizione riformista verso le Comunali: Italia Viva sostiene il nome di Marco Galiano

Avviato il confronto tra forze politiche e civiche per un progetto condiviso di governo

Trani - venerdì 27 febbraio 2026 11.10
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Italia Viva a firma di Giacomo Di Nardo.

Negli ultimi giorni si sono tenuti diversi incontri tra le forze politiche e civiche impegnate nella costruzione di una coalizione ampia e riformista per il governo della città. Un percorso avviato con senso di responsabilità e con la consapevolezza che Trani abbia bisogno di una proposta amministrativa solida, condivisa e capace di guardare al futuro.

Nel corso del confronto è emersa l'indicazione del nome del Prof. Marco Galiano quale candidato Sindaco. Si tratta di una figura ritenuta in grado di favorire sintesi e coesione all'interno del progetto politico comune, peraltro dotata di esperienza politica, facendo parte del Direttivo del Partito Democratico, ed avendo rivestito in passato il ruolo di consigliere comunale.

Italia Viva considera fondamentale che il percorso prosegua nel segno dell'unità e della chiarezza programmatica. Il valore aggiunto di questa coalizione non risiede nelle appartenenze, ma nella capacità di costruire una visione amministrativa concreta e realizzabile.

Le priorità su cui si sta lavorando riguardano ambiti pienamente comunali:
– sviluppo economico e sostegno alle attività produttive;
– valorizzazione del patrimonio storico, culturale e turistico;
– riqualificazione urbana e manutenzione della città;
– politiche ambientali efficaci e tutela del territorio;
– servizi efficienti e vicini ai bisogni di famiglie, giovani e anziani.

Italia Viva continuerà a contribuire con spirito costruttivo e responsabilità alla definizione di un programma chiaro, convinta che solo attraverso un lavoro condiviso e serio si possa offrire a Trani un governo stabile, competente e inclusivo.

Il confronto proseguirà nei prossimi giorni per consolidare l'assetto politico e programmatico della coalizione.
  • Politica
Altri contenuti a tema
Elezioni comunali: Trani al voto il 24 e 25 maggio Elezioni comunali: Trani al voto il 24 e 25 maggio La decisione del Viminale. L’eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 7 e l’8 giugno
1 Erika Laurora aderisce a Per Trani: «Continuare con responsabilità e visione per il futuro della città» Erika Laurora aderisce a Per Trani: «Continuare con responsabilità e visione per il futuro della città» La consigliera comunale sceglie il progetto civico per rinnovare l’impegno politico e mettere a frutto l’esperienza maturata in Consiglio
Cognetti rinuncia alla nomina in Consiglio comunale: «Scelta di coerenza e rispetto verso i cittadini» Cognetti rinuncia alla nomina in Consiglio comunale: «Scelta di coerenza e rispetto verso i cittadini» Il passo indietro dopo la designazione degli assessori a tre mesi dalla fine del mandato
Costituito il direttivo di RispettiAmo Trani, con alla guida Angela Mercorio Costituito il direttivo di RispettiAmo Trani, con alla guida Angela Mercorio Deleghe mirate per valorizzare esperienze e sensibilità diverse
Ciliento e Leuzzi nella giunta Decaro? Trani al centro della nuova Regione Puglia Ciliento e Leuzzi nella giunta Decaro? Trani al centro della nuova Regione Puglia La città potrebbe contare su una rappresentanza regionale senza precedenti
«È il tempo di unirsi»: il Comitato Bene Comune lancia l'appello al centrosinistra «È il tempo di unirsi»: il Comitato Bene Comune lancia l'appello al centrosinistra Anna Rossi e Vincenzo Ferreri chiedono un percorso unitario e credibile verso le amministrative
Forza Italia Trani prende le distanze dalle dichiarazioni di Laricchia Forza Italia Trani prende le distanze dalle dichiarazioni di Laricchia D'Addato: «Posizioni personali, la linea politica la decide il Segretario in sintonia con la coalizione di centrodestra»
Regionali 2025, Michele Rizzi: "Buon risultato per la lista Alleanza Verdi Sinistra. A Trani l'8,3%" Attualità Regionali 2025, Michele Rizzi: "Buon risultato per la lista Alleanza Verdi Sinistra. A Trani l'8,3%" La nota integrale del Segretario provinciale di Sinistra italiana/Avs
Sequestrate armi, munizioni e due ordigni esplosivi in un complesso immobiliare nell’agro di Trani
27 febbraio 2026 Sequestrate armi, munizioni e due ordigni esplosivi in un complesso immobiliare nell’agro di Trani
Assistenza Specialistica: il Sindaco Bottaro sfida i nodi burocratici e chiede alla ASL di intervenire
27 febbraio 2026 Assistenza Specialistica: il Sindaco Bottaro sfida i nodi burocratici e chiede alla ASL di intervenire
Rigenerazione urbana e architettura al femminile: a Trani la lectio di Eliana Cangelli
27 febbraio 2026 Rigenerazione urbana e architettura al femminile: a Trani la lectio di Eliana Cangelli
Saverio Lomolino: la pagella che racconta il coraggio
26 febbraio 2026 Saverio Lomolino: la pagella che racconta il coraggio
La Soccer Trani vola in finale di Coppa Italia Dilettanti: affronterà lo Squinzano
26 febbraio 2026 La Soccer Trani vola in finale di Coppa Italia Dilettanti: affronterà lo Squinzano
Uno squalo elefante lungo la costa di Trani: "È sofferente, se avvistato sia subito segnalato "
26 febbraio 2026 Uno squalo elefante lungo la costa di Trani: "È sofferente, se avvistato sia subito segnalato"
Trani, l'urlo silenzioso di Fabrizio Ferrante: «Non sono disposto a un ulteriore sacrificio senza chiarezza»
26 febbraio 2026 Trani, l'urlo silenzioso di Fabrizio Ferrante: «Non sono disposto a un ulteriore sacrificio senza chiarezza»
Palazzo di Città e conferenze stampa: esposto del prof. Giuseppe De Simone
26 febbraio 2026 Palazzo di Città e conferenze stampa: esposto del prof. Giuseppe De Simone
Dal 5 all'8 marzo confermate le modifiche alla circolazione da e per Bari Centrale
26 febbraio 2026 Dal 5 all'8 marzo confermate le modifiche alla circolazione da e per Bari Centrale
Formazione specialistica contro la violenza sulle donne. Al via il corso all’Università di Bari
26 febbraio 2026 Formazione specialistica contro la violenza sulle donne. Al via il corso all’Università di Bari
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.