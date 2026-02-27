Coalizione riformista verso le Comunali: Italia Viva sostiene il nome di Marco Galiano

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Italia Viva a firma di Giacomo Di Nardo.Negli ultimi giorni si sono tenuti diversi incontri tra le forze politiche e civiche impegnate nella costruzione di una coalizione ampia e riformista per il governo della città. Un percorso avviato con senso di responsabilità e con la consapevolezza che Trani abbia bisogno di una proposta amministrativa solida, condivisa e capace di guardare al futuro.Nel corso del confronto è emersa l'indicazione del nome del Prof. Marco Galiano quale candidato Sindaco. Si tratta di una figura ritenuta in grado di favorire sintesi e coesione all'interno del progetto politico comune, peraltro dotata di esperienza politica, facendo parte del Direttivo del Partito Democratico, ed avendo rivestito in passato il ruolo di consigliere comunale.Italia Viva considera fondamentale che il percorso prosegua nel segno dell'unità e della chiarezza programmatica. Il valore aggiunto di questa coalizione non risiede nelle appartenenze, ma nella capacità di costruire una visione amministrativa concreta e realizzabile.Le priorità su cui si sta lavorando riguardano ambiti pienamente comunali:– sviluppo economico e sostegno alle attività produttive;– valorizzazione del patrimonio storico, culturale e turistico;– riqualificazione urbana e manutenzione della città;– politiche ambientali efficaci e tutela del territorio;– servizi efficienti e vicini ai bisogni di famiglie, giovani e anziani.Italia Viva continuerà a contribuire con spirito costruttivo e responsabilità alla definizione di un programma chiaro, convinta che solo attraverso un lavoro condiviso e serio si possa offrire a Trani un governo stabile, competente e inclusivo.Il confronto proseguirà nei prossimi giorni per consolidare l'assetto politico e programmatico della coalizione.