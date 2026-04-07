Movimento Articolo 97: «Smentiamo le voci, noi proseguiamo in autonomia e libertà»

«​Il movimento Articolo 97, con il proprio candidato Sindaco Alessandro Moscatelli, ha accolto favorevolmente le sollecitazioni e gli inviti al confronto giunti da altre realtà politiche della città, tuttavia, riteniamo doveroso fare chiarezza sulla nostra posizione, nel rispetto dei cittadini e del percorso intrapreso», è quanto dichiarato dal Direttivo del movimento civico Articolo 97 a seguito dell'ipotesi di convergenza dei candidati sindaco Mercorio, Moscatelli e de Feudis.«Noi proseguiamo il nostro cammino in autonomia e libertà. ​Le ragioni risiedono nella scelta della coerenza etica e politica. La nostra non è una chiusura pregiudiziale ma una scelta di continuità e trasparenza. Siamo nati come forza civica nel 2019 e tali siamo rimasti. Il nostro progetto per le elezioni del 2026 non nasce dall'improvvisazione ma costituisce l'evoluzione naturale di anni di impegno costante sul territorio», prosegue.«Proponiamo una visione politica che sia realmente alternativa alle dinamiche che hanno caratterizzato l'amministrazione cittadina nell'ultimo decennio. Crediamo che Trani meriti una gestione estranea a logiche di schieramento predefinite e orientata esclusivamente al Bene Comune della nostra Trani, non possiamo aderire a progetti che non chiariscano con la necessaria forza l'estraneità da tali logiche e progetti».«La nostra azione politica non si fonda su calcoli matematici o spartizioni di seggi e "posticini", ma sulla coerenza con le proprie idee. Per noi, il "civismo" non è un'etichetta da esibire a pochi mesi dal voto, ma un metodo di lavoro quotidiano».«Teniamo inoltre a precisare che questa posizione non è il frutto di personalismi, ma la decisione condivisa di un gruppo coeso. Grati per l'invito ricevuto, per le ragioni già espresse con franchezza nei tavoli di confronto, non riteniamo sussistano oggi le garanzie necessarie per aderire a federazioni che rischino di snaturare la nostra proposta originaria».«​"La coerenza non è un limite, ma la garanzia che offriamo ai tranesi: quella di trovare sulla scheda elettorale un progetto che non scende a compromessi con la propria storia." ​Rimaniamo coerenti. Rimaniamo Articolo 97. Con Alessandro Moscatelli Sindaco» così termina.