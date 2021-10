Code agli sportelli dell'Amet: sotto la pioggia o sotto il sole, fra auto e transenne

Meglio il caldo asfissiante dell'estate o la pioggia ed il freddo in inverno? Non c'è stagione che tenga per gli utenti degli sportelli dell'Amet: causa norme anti/covid sono assiepati per strada ogni giorno, in attesa di entrare nella sala dove sono ubicati gli uffici aperti al pubblico, per poter risolvere le loro pratiche.E così l'angolo fra il lungomare Chiarelli e piazza Plebiscito diventa il luogo dell'attesa, sotto il sole cocente in estate (qualcuno aveva portato anche delle sedie posizionate sotto il muro del carcere) o con il vento sferzante e la pioggia, fra le auto in sosta e quelle che transitano, le pozzanghere che schizzano, le transenne che bloccano ormai da settimane una pista ciclabile senza capirne il senso, brutte non solo da vedere. Disordine pubblico. Peccato.