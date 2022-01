Colto da malore a 28 anni, addio a Cosimo D'Azzeo

Un'altra scomparsa che si aggiunge a quella della giovane infermiera, Nicole Selvaggio, avvenuta poco più di una settimana fa. E' venuto a mancare prematuramente, all'età di soli 28 anni, Cosimo D'Azzeo, giovane pasticcere di Trani, che era partito per Jesolo per motivi di lavoro ma al momento del decesso si trovava a Monfalcone, in Friuli Venezia Giulia. Ed è proprio nel bed and breakfast dove soggiornava che Cosimo è stato colto da un malore ed è deceduto.La notizia della sua morte è giunta a Trani nella giornata di ieri e nel giro di poco ore la sua bacheca su Facebook è stata inondata di messaggi di cordoglio: foto e ricordi da parte di amici e parenti per commemorare quel "gigante buono", come veniva soprannominato per via del suo temperamento.Tra questi c'è anche quello della parrocchia San Magno, guidata dal parroco don Dino: «La parrocchia di San Magno, con il parroco, il viceparroco e tutti i collaboratori si stringono al dolore della cara Carla e di Claudia, insieme alla loro famiglia, per la perdita improvvisa e dolorosa di Cosimo. Un giovane che ha visto muovere i primi passi di questa comunità parrocchiale, impegnandosi nella catechesi e nel suo essere sempre attento è disponibile. Lo chiamavano tutti il "gigante buono" per essere sempre gentile e affettuoso con chi incontrava. Un altra grande perdita per la nostra città, che non deve lasciarci indifferenti. Addio Cosimo, prega per noi e sorridici da lassù!».