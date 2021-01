Come scegliere lo scaldabagno a gas

Scaldabagni a gas: le tipologie disponibili

Scaldabagno a gas a camera aperta: in questo caso, si chiama in causa la tipologia di scaldabagno a gas più diffusa. Il motivo principale del suo successo è il costo contenuto. Come funziona? Grazie a un sistema che ricava l'aria necessaria alla combustione dall'ambiente in cui l'apparecchio è installato. Grazie a una canna fumaria, i fumi vengono scaricati all'esterno dello spazio abitativo.

Scaldabagno a gas istantaneo : in questo caso, l'impianto riscalda l'acqua che raggiunge il circuito a partire dal momento in cui si aprono i rubinetti. Si tratta dell'alternativa migliore per chi non vuole avere a che fare con il problema della mancanza di acqua calda.

L'importanza della portata

Modalità di accensione

Accensione piezoelettrica : in questo caso, si parla di uno scaldabagno a gas che richiede l'allaccio alla rete elettrica.

Quando si ristruttura casa, sono diversi gli aspetti a cui fare attenzione. Uno di questi riguarda la scelta dello. Se ti stai chiedendo quali criteri considerare prima di acquistarlo, nelle prossime righe di questo articolo puoi trovare alcune preziose informazioni.Quando si parla di scaldabagni a gas , è necessario chiamare in causa diverse alternative. Ecco quali sono:Si può parlare anche di:Sono diversi i criteri da considerare quando si parla di come scegliere loIn questo novero è possibile includere la portata. Nel momento in cui la si seleziona, è il caso di prendere in esame il numero di punti d'acqua presenti nell'abitazione. Giusto per dare qualche numero, facciamo presente che si parte da un minimo di un singolo punto d'acqua, situazione che vede nello scaldabagno a gas con una portata di 5 litri/minuto l'alternativa migliore.In caso di quattro punti d'acqua in casa, va invece benissimo unoUn altro consiglio importante prevede il fatto di installarlo il più vicino possibile ai rubinetti che erogano acqua.Un altro aspetto sul quale vale la pena soffermarsi nel momento in cui si sceglie loriguarda la metratura dell'abitazione. Facciamo un esempio concreto, chiamando in causa un appartamento di 100 metri quadri circa. In questo frangente, va benissimo uno scaldabagno caratterizzato da una portata idrica di 10/11 litri.Gli aspetti da tenere in conto quando si parla dicomprendono anche le modalità di accensione. Ecco le alternative: