Come scegliere un caminetto elettrico

Camino elettrico: le principali tipologie

Caminetto fissato a parete

Caminetto elettrico a terra

Come scegliere la potenza del camino elettrico

Altri consigli

Il caminetto elettrico è pericoloso per i bambini?

Cosa sapere sull'effetto fiamma

Contro

Quando si parla diin particolare, da qualche anno a questa parte è impossibile non chiamare in causa i caminetti elettrici. Per rendersi conto del loro successo, basta rammentare che, su e-commerce di successo come Bagnoitalia.it , i modelli disponibili sono numerosi. Lo stesso vale per gli store fisici dei principali brand.Scegliere un caminetto elettrico significa conferire al proprioun'atmosfera speciale e raffinata. Quali sono i consigli per trovare il modello più adatto? Nelle prossime righe, sperando di fornirti delle dritte utili, abbiamo risposto a questa domanda e raccolto alcune indicazioni in merito.Nel momento in cui ci si trova a scegliere un, la prima cosa da fare è distinguere tra le varie tipologie. Ecco quali sono:La prima soluzione è senza dubbio la più apprezzata ed è legata al fatto che, scegliendo questo caminetto, si riesce a creare un'atmosfera decisamente più suggestiva nell'ambiente.Una volta individuata la tipologia diche si preferisce, bisogna focalizzarsi su altri aspetti. In questo novero è possibile includere la potenza. Come sceglierla?Nei casi in cui ci si trova a scegliere un caminetto elettrico d'appoggio, è bene ragionare che, ogni 10 m2, è necessario 1 kW di potenza. Ragionando in quest'ottica, se si ha intenzione di inserire il caminetto in una stanza di 20 mq bisognerà focalizzarsi su una soluzione dallaAttenzione: nel momento in cui si decide di, non bisogna mai e poi mai considerarlo come la soluzione di riferimento per il riscaldamento. Quando chiamiamo in causa questi complementi d'arredo, infatti, citiamo innanzitutto degli elementi decorativi. Per il caldo, bisogna fare riferimento ai pannelli a pavimento o ai caloriferi.Non c'è che dire: sono numerosi gli aspetti da considerare quando si tratta dio. Tra i consigli che vengono dati dagli esperti rientra il fatto di focalizzarsi su modelli caratterizzati dalla presenza di un telecomando. Il motivo, in questo caso, è legato solo alla comodità. Fermati un attimo e, mentre stai leggendo queste righe, immagina quanto è bello azionare con un semplice click sul telecomando il caminetto elettrico senza mai alzarsi dal proprio divano.Molte delle persone che progettano disi fanno domande in merito alla pericolosità per i bambini. Da questo punto di vista non bisogna assolutamente avere dubbi: il caminetto elettrico è assolutamente sicuro per i più piccoli.Fondamentale è infatti citare il. Grazie ad esso, infatti, il caminetto si spegne automaticamente se lasciato acceso per troppo tempo. Lo stesso vale nei casi in cui si surriscalda.Un altro punto sul quale vale la pena di soffermarsi quando si parla diriguarda l'effetto fiamma. Nel caso dei modelli più costosi, si ha a che fare con un effetto decisamente più realistico per quanto riguarda la riproduzione della fiamma. Il motivo è legato alla presenza di luci a intermittenza e alla fibra ottica che possiamo trovare nel pannello anteriore.Di base, unnon ha contro. Bisogna però tenere in conto che alcune caratteristiche possono non essere considerate il massimo da parte degli utenti. In questo novero è possibile includere le forme poco realistiche e la sensazione di scarsa prossimità del fuoco. Si tratta, però, di situazioni altamente soggettive, motivo per cui, prima di acquistare il caminetto, bisogna riflettere molto sull'effetto che si ha intenzione di creare.