Commemorazione dei defunti, cimitero aperto mattina e pomeriggio

In occasione della settimana della commemorazione dei defunti, il cimitero osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico:Venerdì 30 ottobre: dalle 7 alle 13 e dalle 14.30 alle 17;Sabato 31 ottobre: dalle 7 alle 13 e dalle 14.30 alle 17;Domenica 1 novembre: orario continuato dalle 7 alle 17;Lunedì 2 novembre: orario continuato dalle 7 alle 17;Martedì 3 novembre: dalle 7 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.Da venerdì 30 ottobre a martedì 3 novembre le cappelle delle Confraternite ed Arciconfraternite osserveranno i seguenti orari di apertura: dalle 8 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.L'accesso dei visitatori è consentito da 3 varchi (ingresso principale, campo di inumazione lato via Barletta e via Finanzieri) e dovrà avvenire in forma contingentata dopo misurazione della temperatura corporea a cura del personale in servizio e dei volontari delle associazioni del COC di protezione civile.E' fatto obbligo di distanziamento sociale e di utilizzo di mascherine per i visitatori.Personale di Arciconfraternite e Confraternite garantirà il contingentamento degli accessi nelle rispettive cappelle, assicurando le norme di distanza interpersonale, prodotti per l'igienizzazione della mani all'ingresso e verificando il corretto utilizzo della mascherina da parte dei visitatori.