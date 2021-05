Commissioni mediche sospese per le patenti speciali, Uildm: «Qual è la causa del disservizio?»

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta di Gennaro Palmieri (Uildm Trani) inviata all Direttore Generale ASL BAT Delle Donne, al Direttore Dipartimento di Prevenzione, Dott. Riccardo Matera e al Sindaco Città di Trani Avv. Amedeo Bottaro.Ancora oggi, prendiamo contezza, sbalorditi, che la seduta dell'ultima Commissione Medica Locale fissata per il giorno 21 Maggio c.a., è stata ancora una volta rinviata. Se si considera che l'ultima Commissione è stata svolta il giorno 16 Aprile c.a. e le seguenti sedute sono state tutte rinviate a data da definirsi viene spontaneo chiedersi: "Qual è la causa ed il perché di tale disservizio?". Alcuni cittadini recatisi presso gli Uffici di tale Commissione, al front-office, dell'ufficio, si trovano difronte un impiegato che, mortificato, ritira le domande per essere sottoposti a visita ma che non può assicurare nessuna data di quando saranno sottoposti a visita medica, in quanto non potendo svolgere tale funzione.Assicurava che sarebbero stati avvisati qualora fossero state comunicate le date utili dalla Direzione Generale della ASLBAT. Riteniamo che tutto ciò sia a dir poco, inaudito, valutando che con questi atteggiamenti superficiali e privi di considerazione, se si pensasse a quale difficoltà si sottoporrebbero le persone che hanno bisogno di questa attestazione medica per il rinnovo della patente di guida, ancor più che tale certificazione servisse quale requisito indispensabile per il conseguimento della propria patente di guida, i quali si vedono privati di un proprio sacrosanto diritto ma, ancor prima, il rispetto della dignità e della libertà che spettano ad ogni persona, che darebbe loro una maggiore indipendenza ed integrazione sociale.Alla luce di quanto esposto ed in virtù di quanto comunicatoVi con Nota N.ro 09 Maggio c.a., inviatavi a mezzo PEC dall'Associazione scrivente, siamo a chiederVi la risoluzione immediata e definitiva a tale contrattempo, con l'invio di un'unità lavorativa stabile ed effettiva, che sostituisca l'ottimo impiegato precedente, il quale, per l'elevato senso di responsabilità e serietà, portava già da illo tempore a conoscenza della Direzione Generale il suo collocamento in pensione. Ma come al solito, il gesto del zelante impiegato, non è stato preso minimamente in considerazione e la leggerezza e la poca importanza che si dà a queste tematiche, hanno indotto a dover operare in affanno e alla meno peggio per fronteggiare e risolvere il problema, affinchè, l'Ufficio preposto, possa riprendere a funzionare correttamente. Vogliate valutare attentamente la situazione attuale e arriviate a trovare la soluzione più appropriata affinchè questa Commissione possa restare a Trani e riprendere e svolgere, al più presto, e senza più nessuna interruzione, il compito per cui è stata progettata. Non può certamente essere motivo concreto la mancanza o sostituzione di personale a poter vanificare ed inficiare quanto costruito con sacrificio nel tempo.Confidando nella sua sensibilità rivolta alla disabilità, siamo certi che troverà la giusta soluzione a quanto chiarito, facendo sì che possano riprendere, nel più breve tempo possibile, le sedute della suddetta Commissione ed evitarci di sottrarLe tempo prezioso per leggerci.