Comune, selezione pubblica per la selezione di specialista amministrativo

Il Comune di Trani ha indetto una selezione pubblica, per prova d'esame orale, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato e pieno nel profilo professionale di Specialista Amministrativo – categoria D1 da assegnare all'Ufficio di PianoSi ricorda la scadenza del 29 giugno per la presentazione delle domande. La modulistica è all'interno del PDF (click qui ).