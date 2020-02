Comunità Dono di Maria, oggi convegno sulla liturgia

Domenica 16 febbraio 2020 la Comunità Dono di Maria presso il Centro Bethel di Trani sito in Piazza Plebiscito 16/A organizza un Convegno di Comunità dal tema: "La liturgia: bellezza, segno e gesti". Relatore del Convegno sarà don Alessandro Amapani, sacerdote, teologo pastoralista.Questo il programma:Ore 9.30 Accoglienza Ore 10.00 Preghiera Carismatica Comunitaria Ore 11.00 "La bellezza della liturgia", don Alessandro Amapani Ore 12.15 Condivisione assembleare e domande Ore 13.00 Pausa PranzoOre 15.15 Santo Rosario Ore 15.45 Invocazione dello Spirito Santo Ore 16.00 "I segni e i gesti nella liturgia", don Alessandro Amapani Ore 17.00 Condivisione assembleare e domandeOre 17.40 Pausa Ore 18.00 Santa Messa Ore 19.00 Saluti e CongedoIngresso LiberoInfo: 327 9846238.Il relatore Alessandro Amapani è presbitero della diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti (Bari). Già vicedirettore del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile della Conferenza Episcopale Italiana (2002-2008), attualmente è parroco e direttore dell'Ufficio Liturgico diocesano e di Musica Sacra. Ha conseguito, presso la Facoltà Teologica Pugliese di Molfetta, i titoli accademici di baccellierato in filosofia con una tesi su Il personalismo di Emmanuel Mounier e in teologia con una tesi su Antropologia e musica nella New Age; presso la Pontificia Università Lateranense di Roma, ha conseguito il titolo di licenza in «Educazione delle prime età» con una tesi dal titolo: "Il processo formativo nella relazione e nella dinamica di gruppo" e di dottorato di ricerca con "L'animazione: dalla prassi ecclesiale all'esperienza della scuola nazionale animatori (SNA)". Oltre a numerosi articoli in riviste di pastorale, ha pubblicato L'animazione: educazione alla fede? (Vivere In, 2011) e, recentemente, Segni e gesti nella Celebrazione eucaristica. Nell'umanità della liturgia tutta l'umanità di Dio (La Scala, 2013). Con le Edizioni San Paolo ha pubblicato Un uomo aveva due figli... Riconoscersi figli per diventare padri! (2014).