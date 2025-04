Con il violino nel cuore: da Trani parte il viaggio di gaetano_violin nelle piazze più belle d’Italia

https://www.instagram.com/reel/DI8UGuECX8t/?igsh=MWo2NzJuMnh5azF3NA==

https://vm.tiktok.com/ZNd2GxRvm/

Da Trani, città di luce e poesia, un sogno ha preso il volo., lo scorso sabato 26 aprile, la città si è trasformata in un palcoscenico d'eccezione per il debutto di Gaetano Petronella nome d'arte per i social: gaetano_violin, giovane musicista pugliese che ha scelto proprio la sua terra d'origine per dare il via a un tour speciale: un viaggio in musica tra le piazze più belle d'Italia.Non è stata una scelta casuale. Trani, con il suo incanto senza tempo, il suo fortino a ridosso del mare, il faro rosso che guida i naviganti e la maestosa Cattedrale che si specchia sull'acqua, ha rappresentato per Gaetano la cornice perfetta in cui intrecciare sogni, emozioni e note.È lì, ai piedi della Cattedrale, tra il cielo e il mare, che il suo violino ha preso a raccontare storie senza parole, suscitando emozioni profonde in chiunque si fermasse ad ascoltare.La sua musica, vibrante e sincera, è diventata subito virale sui social: il video della sua esibizione, pubblicato su Instagram e tik tok ha raccolto in poche ore migliaia di visualizzazioni, a testimonianza di quanto l'arte, quando è autentica, sappia toccare l'anima.Gaetano musicista poli strumentista con formazione classica e una carriera iniziata in giovanissima età, parte da Trani con un progetto che va oltre il semplice spettacolo: vuole raccontare l'Italia, valorizzarne la bellezza e l'identità attraverso la musica, portando ogni melodia a sposarsi con le meraviglie del nostro Paese.Accanto a lui c'è Lorenzo Scaglione, collega ed esperto di marketing, (entrambi si conoscono durante la formazione come futuri docenti di sostegno), che lo supporta nella promozione di questa avventura che unisce arte, emozione e territorio.Dopo Trani, le prossime tappe del tour toccheranno Foggia, Bari, Milano, Roma, Firenze e tante altre città, fino a percorrere l'Italia intera, una piazza dopo l'altra, uno sguardo d'incanto alla volta.Con il suo violino, Gaetano non porta solo musica: porta sogni, speranze e un amore profondo per la sua terra. E da Trani, città di luce e poesia, il suo sogno ha preso il volo.Di seguito il link per visualizzare la sua performance: