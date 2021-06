Concorsi al Comune, Bottaro: «La vigilia di un giorno storico per Trani»

«Domani iniziano i concorsi, per la prima volta nella storia della nostra città il Comune di Trani ha indetto le procedure concorsuali». Ed ancora: «E' la vigilia di un grande giorno, un giorno storico per la nostra città».Sono le parole del sindaco Bottaro alla vigilia dell'avvio delle procedure concorsuali che si svolgeranno a partire da domani presso la palestra della scuola Baldassarre. Si comincia mercoledì 23 e giovedì 24 giugno con le prove preselettive dei candidati per i 4 posti del profilo di istruttore contabile (categoria C, posizione economica C1); a seguire, giovedì 1 e venerdì 2 luglio, la preselettiva per 1 posto di assistente sociale ed infine, da giovedì 8 a sabato 10 luglio, la preselettiva per i 3 posti di istruttore di polizia Locale (categoria C, posizione economica C1).