Concorsi al Comune, si comincia domani

E' arrivato l'atteso momento dei primi concorsi pubblici del Comune di Trani. Si comincia mercoledì 23 e giovedì 24 giugno con le prove preselettive dei candidati per i 4 posti del profilo di istruttore contabile (categoria C, posizione economica C1); a seguire, giovedì 1 e venerdì 2 luglio, la preselettiva per 1 posto di assistente sociale ed infine, da giovedì 8 a sabato 10 luglio, la preselettiva per i 3 posti di istruttore di polizia Locale (categoria C, posizione economica C1).Le prove si svolgeranno presso la palestra della scuola secondaria statale di 1° grado Baldassarre (piazza Dante Alighieri, 26), allestita in sicurezza per l'occasione.Complessivamente si confronteranno con le prime prove preselettive 1097 candidati (396 per il profilo di istruttore contabile, 236 per il profilo di assistente sociale e 465 per il profilo di istruttore di polizia locale).Si tratta del primo blocco di prove di un piano assunzionale da 28 unità destinato però a crescere. Nei mesi successivi sono in programma le ulteriori prove preselettive: a concorso 5 posti da specialista amministrativo (categoria D1), 7 posti da istruttore amministrativo (categoria C1), 6 posti da istruttore tecnico (categoria C1) ed altri 2 posti da programmatore gestione operativa (Categoria C1).La prova preselettiva consterà di 45 quesiti a risposta multipla, con quattro alternative di risposta, di cui una sola corretta. I candidati avranno complessivamente 50 minuti per svolgere la prova