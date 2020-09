Concorso Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile, domande entro il 4 ottobre

Scadrà il prossimo 4 ottobre 2020, il bando di concorso pubblico, per titolo ed esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.3 posti di "Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile" (categoria giuridica D1).Per l'ammissione al concorso è richiesto, tra l'altro, il possesso di uno dei seguenti titoli di studio ed equiparati ai sensi delle vigenti normative:- Diploma di Laurea (D.L. vecchio ordinamento) in Giurisprudenza o in Economia e Commercio o in Scienze Politiche,ovvero- Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM), equiparata ad uno dei succitati D. L. vecchio ordinamento, in base al DM 09.07.2009 (Gazzetta Ufficiale n. 233 del 07.10.2009),ovvero- Classe di Laurea 2 ex D.M. 509/99 il L14 ex D.M. 270/2004- Classe di Laurea 15 ex D.M. 509/99 il L36 ex D.M. 270/2004- Classe di Laurea 17 ex D.M. 509/99 il L18 ex D.M. 270/2004- Classe di Laurea 19 ex D.M. 509/99 il L16 ex D.M. 270/2004- Classe di Laurea 28 ex D.M. 509/99 il L33 ex D.M. 270/2004- Classe di Laurea 31 ex D.M. 509/99 il L14 ex D.M. 270/2004ovvero altra Laurea equipollente ai sensi della normativa vigente. Qui per scaricare il modello della domanda.