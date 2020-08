Concorso "Miss & Mister Green 2020", in finale la tranese Mariarita Mansi

4 foto Miss & Mister Green 2020

Il periodo di stop dovuto all'emergenza sanitaria non ha fermato l'entusiasmo che da sempre caratterizza il lavoro dell'associazione culturale Forme. Mercoledì 19 agosto, in villa comunale a Trani, riparte organizzando la fase finale del concorso "Miss & Mister Green 2020" inserito ideato in seguito al grande successo del format "Forme Fashion Green", che negli scorsi anni ha segnato un nuovo stile di rappresentare la moda, la comunicazione e la sensibilizzazione.Dei 12 ragazzi selezionati, due sono stati scelti dal popolo del web per la fase finale: Mariarita Mansi di Trani e Pietro De Feudis di Bisceglie. Insieme agli altri 10 selezionati si contenderanno la fascia di "Miss& Mister Green 2020" e saranno protagonisti del Calendario Fashion Green 2021. Non si tratta solo di un concorso di bellezza, ma anche, e soprattutto, di uno spettacolo di sensibilizzazione sociale, in merito ad una tematica che da sempre ci sta a cuore: il rispetto dell'ambiente.Parlare di moda "sostenibile" vuol dire eliminare l'uso di sostanze biodegradabili e di tutte le pratiche impattanti sull'ambiente del settore tessile e dell'abbigliamento; vuol dire parlare di industria, di lavoro e di mercato in evoluzione e di rispetto delle persone. Il futuro è alle porte, la sfida è già iniziata. Il concorso è stato organizzato dall'associazione Forme in collaborazione con Città di Trani, Legambiente, istituto di moda Sergio Cosmai e Amici del mare.