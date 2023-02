Condannati Camporeale e Barra: dovranno risarcire un imprenditore di Trani

Per la, ex sindaco di Margherita di Savoia, il suo vice, accusati di concussione e peculato, sono colpevoli: condannati, rispettivamente, a, dovranno risarcire un imprenditore residente a Trani, difeso dall'avvocatoLe indagini sono partite proprio quando l'imprenditore, che nel 2007 gestiva la, ha denunciato le pressioni subite dal sindaco e dal vice sindaco: in particolare avrebbero avuto inizio nel lontano 2005 quando il primo cittadino, in quota Democratici di Sinistra, avrebbe posto più di una difficoltà al pagamento di circa 120mila euro, per alcuni lavori, nonostante la delibera fosse pronta da alcuni mesi. E cosi l'imprenditore sarebbe stato costretto a pagare.I due ex amministratori avrebbero chiesto, dal 2005 al 2007 secondo l'accusa, l'affitto per pagare la sede del partito, alcuni computer per il loro ufficio personale e alcuni abiti all'imprenditore, presidente della società che gestiva la produzione e commercializzazione del sale dalle saline di Margherita, in cambio di modifiche al piano regolatore. Il peculato, invece, faceva riferimento al presunto utilizzo per le auto dei due politici del carburante da destinare invece ai mezzi dell'In seguito a questi fattifurono arrestati nel luglio 2007, ma subito scarcerati per carenza di gravi indizi di colpevolezza dal. Assolti nel 2016 delle accuse di concussione e di peculato, sono stati adesso condannati in Appello. E dovranno risarcire l'uomo che ha avuto il coraggio di denunciare.