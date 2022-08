Confcommercio Trani aderisce all'iniziativa nazionale "Bollette in vetrina"

Il caro energia sta assumendo i connotati di una vera e propria emergenza con costi che nel giro di un anno sono triplicati e con prospettive di ulteriore peggioramento.Le misure fin qui adottate dal Governo non sono sufficienti a riportare il costo entro livelli di sostenibilità e pertanto abbiamo chiesto il potenziamento dei crediti di imposta già a partire dal terzo trimestre 2022 nell'ambito della conversione del decreto legge c.d. "Aiuti bis". Un credito di imposta del 15% per l'energia elettrica non è assolutamente adeguato agli extra costi che le imprese stanno sostenendo ora. Occorre però fare presto, altrimenti si rischia di innescare una spirale inflazionistica destinata a gelare i consumi.Questa richiesta ha bisogno del massimo supporto da parte degli operatori ma anche dell'opinione pubblica. Per questo abbiamo bisogno della massima adesione all'iniziativa "Bollette in Vetrina" che ha l'obiettivo di informare i consumatori e più in generale i cittadini sulla situazione di difficoltà che le nostre imprese continuano a vivere dopo oltre due anni di misure restrittive dovute alla pandemia. Non è peraltro da escludere che nei prossimi mesi la spinta inflattiva si trasferisca in modo significativo anche sui consumatori.Come aderire? Esponi in vetrina l'ultima bolletta di luce o di gas o di entrambe e quelle relative allo stesso periodo di un anno fa utilizzando l'intestazione/cornice che puoi trovare qui E ricorda: usa gli hastag #bolletteinvetrina, #caroenergia, #confcommerciocè.