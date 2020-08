Conferimenti illeciti dei rifiuti, Merra: “Più del 50% hanno per protagonisti cittadini delle città limitrofe”

Dopo l'attacco gratuito di uno dei consiglieri comunali di opposizione nei confronti degli ispettori ambientali,Amministratore Unico Amiu Ing.Gaetano Nacci e verso la stessa municipalizzata mi preme sottolineare quanto segue evidenziando e invitando taluni a fare politica nel rispetto di ogni individuo ma soprattutto nel rispetto di chi ogni giorno garantisce un servizio impeccabile alla nostra Città.Rilevando che la sottoscrizione dell' apposita convenzione fra Comune di Trani ed AMIU Trani S.p.A. con relativa emissione dei decreti di nomina degli Ispettori Ambientali è partita sul territorio comunale con una puntuale attività di verifica del conferimento dei rifiuti. L'attività, eseguita da personale AMIU a seguito dell'attività di formazione svolta dalla Polizia Locale del Comune di Trani, ha prodotto risultati corposi ed importanti.In meno di sei mesi le attività di controllo hanno consentito di individuare circa n. 450 conferimenti illeciti ed all'esito di tali accertamenti ed identificazioni vengono notificate le violazioni a carico dei trasgressori da parte della Polizia Locale di Trani. AMIU Trani e il socio unico intendono condurre le attività di verifica in materia di conferimento dei rifiuti al fine di incrementare i controlli a tappeto sull'intero territorio comunale, sviluppare un'attività di salvaguardia del decoro urbano e del rispetto delle norme e delle ordinanze che regolano la materia.I controlli hanno evidenziato un aspetto abbastanza sorprendente per la sua alta incidenza: infatti più del 50% dei conferimenti illeciti hanno per protagonisti cittadini delle città limitrofe i quali sono soliti conferire i propri rifiuti nelle periferie della città di Trani piuttosto che rispettare le normative delle proprie città in cui è attiva la raccolta differenziata "porta a porta".Un altro dato statistico interessante riguarda l'abbandono illecito di rifiuti su suolo pubblico, una violazione a forte impatto ambientale oltre che di sicura carenza etica, purtroppo circa il 20% delle violazioni toccano questo tema.Gli ispettori ambientali continueranno ad agire con fermezza sanzionando chi sbaglia e sensibilizzando tutti ai temi ambientali.- Raffaella Merra