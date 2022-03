Abbandono illecito rifiuti, aumento dei controlli su impulso del gruppo consiliare Con

Su impulso del gruppo consiliare Con, l'Assessorato alla Polizia Locale e l'Assessorato alla Transizione ecologica ed Ambiente hanno avviato un'attività finalizzata a scongiurare la pratica, purtroppo ancora diffusa in tutto il nostro territorio comunale, di abbandono di rifiuti e violazione degli obblighi e modalità di conferimento dei rifiuti stessi.Al fine di scongiurare condotte indecorose si intensificheranno anche i servizi di video sorveglianza e le attività investigative già in essere da parte del nucleo ambientale della Polizia Locale per perseguire l'abbandono di rifiuti anche nelle campagne e periferie cittadine.Si contrastano così gesti di enorme inciviltà che, oltre ad essere lesivi per l'ambiente e il decoro urbano, producono anche spese aggiuntive per il maggior carico di lavoro degli operatori ambientali. Azioni che causano anche maggiori costi da sostenere per recuperare e smaltire ciò che viene indiscriminatamente abbandonato dove o quando non si dovrebbe.Nel contempo, e d'intesa con AMIU, si sta operando una riorganizzazione ed un ampliamento dei servizi al fine di premiare i cittadini virtuosi con una città più pulita.Nello specifico è stata prevista una implementazione degli interventi da parte di AMIU che, già in questi giorni, ha impiegato mezzi spazzatrici e lavastrade al fine di restituire decoro alla Città. Sono previsti anche interventi che verranno intrapresi per gli esercizi commerciali, visto l'approssimarsi della stagione estiva, con servizi supplementari e quotidiani idonei ad evitare la permanenza di carrellati e bidoni nelle strade e piazze cittadine, così come esplicitamente richiesto dalla Prima e Seconda Commissione Consiliare.L'assessore all'ambiente, a tal proposito, rimarca come la collaborazione e lo spirito di iniziativa dei cittadini siano elemento indispensabile affinché vengano raggiunti gli obiettivi per la raccolta differenziata ed un indispensabile recupero di materiali e risparmio di materie prime.