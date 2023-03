Conosciamo l'affido, incontro tematico in biblioteca

La Città di Trani, in collaborazione con il Comitato Teniamoci per Mano, promuove per il mese di marzo un nuovo convegno in materia di affido e adozione dal titolo Conosciamo l'affido. Le realtà sul nostro territorio che vedrà ospite la dott.ssa Loredana Tarricone, psicologa Responsabile del Consultorio Familiare del Comune di Barletta, e sarà volto a sensibilizzare l'utenza in ordine alla cultura dell'accoglienza familiare, al contempo promuovendo l'istituto giuridico dell'affido per sostenere le coppie e i single desiderosi e disponibili ad intraprendere questa strada, fornendo loro un'adeguata preparazione in ambito, supporto, chiarimenti e risposte alle tante domande e dubbi di vario genere.Si fa presente come questa iniziativa possa di fatto inserirsi nell'ambito di una ricca e fitta serie di incontri tematici, proposti con cadenza regolare dal Comitato e volti a sostenere la genitorialità adottiva e le famiglie affidatarie, di fatto supportando e accompagnando i nuclei prima, dopo e durante il percorso con il contributo costante e gratuito di esperti nel settore e di professionisti in ambito giuridico, del servizio pubblico e della psicoterapia relazionale e familiare, promuovendo dunque la tutela dell'infanzia ed il diritto del minore a vivere in un contesto familiare di amore e stabilità.