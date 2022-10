Consegna attestati meriti sportivi, premiata l'Asd Para Dos Tango Accademia di Trani

Prosegue la consegna di attestati per meriti sportivi a cura dell'Amministrazione Comunale per riconoscere il lavoro svolto dalle associazioni e società sportive del territorio per valorizzare i giovani e l'intera realtà locale. Questa volta i riconoscimenti sono stati attribuiti alla Asd Para Dos Tango Accademia di Trani, inaugurata nel 2019 in forma stabile e che quest'anno è riuscita a portare 4 ori Federali nella città di Trani. Tra i premiati, oltre agli atleti, i tecnici federali Valentina Guglielmi e Michele Padovano.