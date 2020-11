Consiglio comunale, Bottaro: «Mai come in questo momento le istituzioni devono dare il buono esempio»

Si è insediato questa mattina a Palazzo Palmieri il Consiglio comunale nel corso della prima seduta del secondo mandato dell'Amministrazione Bottaro.I lavori si sono aperti con il giuramento del sindaco Amedeo Bottaro. Queste le sue parole: «E' un po' triste fare un giuramento con una mascherina e per voi stare qui senza la presenza del pubblico. E' un momento difficile per tutti. Mai come in questo momento le istituzioni devono dare il buono esempio.Il primo cittadino ha invitato l'intera assise a dimostrare «esempio di grande unità nel rispetto dei reciproci ruoli. Il numero dei contagi è molto alto. E' un momento difficile anche dal punto di vista economico. Mi auguro che a breve potremmo ritornare a riunirci insieme in maniera diversa».