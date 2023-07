Consiglio comunale, chiesta l'uscita dalla maggioranza di Solo con Trani futura

«Dichiarare di voler fare parte della maggioranza solo per potersi recare dal Sindaco con continue richieste di visibilità e altro, non può e non deve essere accettato»



«Momento di riflessione iniziato, a dire il vero, già dopo il comunicato stampa dello scorso primo giugno, a firma dell'intero gruppo consiliare "Solo con Trani futura", con il quale avevano dichiarato che la loro assenza durante il consiglio comunale del 31.5.2023, era stata una chiara presa di posizione a seguito dell'ingresso in maggioranza di altre forze politiche. Oggi, però, crediamo sia arrivato il momento di trarre le conclusioni.



Innanzitutto è doveroso precisare che vi è una netta divergenza di vedute tra la maggioranza, la cui coalizione è fondata su valori di centrosinistra, ed il gruppo consiliare guidato dal consigliere comunale Antonio Loconte. Gruppo consiliare che non si è ancora compreso se abbia deciso di aderire all'opposizione o abbia ancora la volontà di condividere azioni fondate, appunto, sui valori del centrosinistra.



Più volte, infatti, in consiglio comunale proprio il Capogruppo della lista "Solo con Trani futura", ha dichiarato l'appartenenza al centrodestra pur facendo parte di una coalizione di centrosinistra. Ed è normale, quindi, che una coalizione di centrosinistra, punti invece a costruire una squadra solida, fondata sui valori del centrosinistra, anche per programmare le prossime sfide elettorali che ci attendono, allargando di conseguenza la maggioranza a chi crede nei valori del centrosinistra. Ed è altrettanto chiaro e naturale, quindi, che vi sia un contrasto di valori e idee di un gruppo dichiaratosi di centrodestra in una coalizione di centrosinistra.



Dichiarare di voler fare parte della maggioranza solo per potersi recare dal Sindaco con continue richieste di visibilità e altro, non può e non deve essere accettato. Per tali motivi crediamo sia giunto il momento che il sindaco prenda atto della posizione del gruppo "Solo con Trani futura" e, di conseguenza, della volontà della maggioranza dei gruppi consiliari della coalizione di centrosinistra, e quindi proseguire il percorso politico-amministrativo senza il gruppo consiliare "Solo con Trani futura"».

«Dopo le dichiarazioni rese dai consiglieri comunali del gruppo "Solo con Trani futura", sia sulla stampa, sia sui social e sia in consiglio comunale, pensiamo sia doveroso un momento di riflessione»: inizia così l'intervento in Consiglio comunale di Irene Cornacchia, parlando a nome di alcuni consiglieri di maggioranza.