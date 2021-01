Consiglio comunale, le deleghe conferite dal sindaco Bottaro

Il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, nella sua veste di responsabile per l'attuazione del programma politico amministrativo in ragione del quale è stato eletto, è impegnato in ogni forma di collaborazione sinergica con gli altri Organi istituzionali ed in particolare con il Consiglio comunale e con i suoi componenti. In quest'ottica, nel rispetto delle competenze e prerogative istituzionali, il primo cittadino, così come già accaduto nella scorsa consiliatura, ha inteso conferire delle deleghe di specifico incarico ad alcuni consiglieri comunali eletti.è stato conferito specifico incarico di analisi e studio sul sistema dei presidi sanitari sul territorio comunale. Aè stato conferito specifico incarico per i rapporti con l'associazionismo ed il volontariato. Adè stato conferito specifico incarico di analisi e studio dei piani e programmi regionali di sviluppo. Aè stato conferito specifico incarico per le politiche per l'integrazione dei migranti, l'inclusione sociale, la promozione dell'imprenditoria giovanile. Adè stato conferito specifico incarico per le politiche perla promozione dello sport e dell'impiantistica sportiva.