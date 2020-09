Consultazioni elettorali, le informazioni utili per i cittadini non deambulanti

Domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 si svolgeranno le consultazioni elettorali per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del nuovo Consiglio regionale, nonché per l'elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale. Negli stessi giorni si svolgerà il referendum popolare confermativo previsto dall'articolo 138 della Costituzione sulla legge costituzionale " Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari ", approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.Ogni elettore potrà votare nel proprio seggio, indicato sulla tessera elettorale personale domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15. In considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19 e al fine di prevenire i rischi di contagio ed assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, le consultazioni elettorali e referendarie si svolgeranno nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. In particolare, l'elettore, dopo essersi recato in cabina, aver votato e ripiegato le schede, provvederà a inserirle personalmente nella corrispondente urna.Nella giornata di lunedì, alla chiusura dei seggi, si procederà dapprima allo spoglio delle schede per il referendum e a seguire, quello delle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative avrà luogo a partire dalle ore 9.00 di martedì 22 settembre.Per le elezioni amministrative, l'eventuale ballottaggio, nel caso in cui nessuno dei candidati sindaco superi il 50% dei voti validi, si svolgerà domenica 4 ottobre con orario dalle ore 7 alle ore 21.CORPO ELETTORALE – A Trani per l'elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale possono votare 48901 elettori (24043 maschi e 24858 femmine). Leggermente inferiore il corpo elettorale per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del nuovo Consiglio regionale (48896 aventi diritto di cui 24043 maschi e 24853 femmine) e per il referendum popolare confermativo (45164 aventi diritto, di cui 22093 maschi e 23071 femmine).RILASCIO DELLE TESSERE ELETTORALI – Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, l'Ufficio elettorale comunale, ai sensi dell'art.1, comma 400, lettera g, della legge 27 dicembre 2013, n.147 – legge di stabilità 2014, sarà aperto nei due giorni antecedenti la data di inizio della votazione (da venerdì 18 a sabato 19 settembre 2020, dalle ore 9 alle ore 18) e nei giorni della votazione (domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020) per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè dalle ore 7 alle ore 23 di domenica e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì. Solo laddove non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera né il suo duplicato, l'ammissione al voto del medesimo, in via eccezionale, potrà avvenire, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali, a mezzo di attestato sostitutivo rilasciatogli presso le postazioni allestite nei plessi ove sono ubicati i seggi elettorali.SERVIZIO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP – Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, in occasione delle elezioni Regionali, Comunali e Referendarie del 20 e 21 settembre 2020 è istituito, ai sensi dell'art.29 della menzionata legge, un servizio di trasporto pubblico per il raggiungimento del seggio elettorale da parte degli elettori portatori di handicap che sarà curato da AMET SpA. Pertanto, ogni elettore portatore di handicap, munito di tessera elettorale e di attestazione medica rilasciata dalla Unità Sanitaria Locale, che intenda prenotare detto servizio può telefonare ai numeri 0883.481030 e 334.6697359 nei seguenti orari: domenica 20 settembre dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 22 e lunedì 21 settembre dalle 8.30 alle 13.30.SEZIONI PER ELETTORI NON DEAMBULANTI – Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 15, recante norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti, gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in una delle sezioni del Comune di seguito specificate, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'Unità Sanitaria Locale:Sezione N°10 Scuola Media Statale "E. Baldassarre" – Piazza Dante, 24Sezione N°11 Scuola Materna "G. Dell'Olio" – Via G. Falcone, 1Sezione N°13 Scuola Elementare "G. Beltrani" – Via G. La Pira, 6Sezione N°17 Scuola Materna "Sandro Pertini" – Via Pozzo Piano, 72Sezione N°28 Scuola Media "G. Bovio" – Corso M. R. Imbriani, 231Sezione N°29 Scuola Elementare "A. Cezza" – Via GreciaSezione N°42 Scuola Elementare "Mons. Petronelli" – Via Petronelli, 22